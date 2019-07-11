زيارة مفاجئة للياسري الى موقع التاجيات

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ان وزيرها ياسين الياسري اجرى زيارة مفاجئة الى موقع مرور التاجيات.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجرى اليوم زيارة مفاجئة الى موقع مرور التاجيات".

واضاف انه "اجرى جولة في الموقع والتقى بمدير الموقع وعدد من الضباط والمنتسبين"، لافتا الى انه "شدد على أهمية بذل قصارى الجهود في سبيل خدمة المواطن والتخفيف عن كاهله ومساعدته في إنجاز معاملاته".

وتابع المكتب ان "الوزير التقى بعدد من المراجعين مستفسرا عن آليات التعامل وتبسيط الإجراءات".

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية أمر باتخاذ جملة إجراءات تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل في موقع التاجيات للتخفيف من الزخم .