الصحة تصدر بيانًا بشأن صلاحية الأدوية وتحذر من ضرب أمن البلاد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بيانا بشأن صلاحية الأدوية، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "بعض المؤسسات الاعلامية تسارعت الى تناقل معلومات مضللة عن صلاحية ومناشيء الأدوية واللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والبيئة دون التأكد من صحة هذه المعلومات".

وأضافت الوزارة، أن "نشر مثل هذه المغالطات والادعاءات الكاذبة تضر بشكل كبير بصحة المواطنين وتؤدي الى زعزعة ثقة المواطن بالعلاج الذي يتناوله وكذلك الى عزوف المواطنين عن إخضاع أبنائهم للبرنامج الوطني للتحصين المعد وفق مقاييس عالمية عالية الجودة مما يعرضهم للأمراض الخطيرة والفتاكة، ويساهم في ضرب امن واستقرار الوطن".

وأكدت الوزارة، "قطع شوط كبير في توفير الأدوية التي كانت المؤسسات الصحية تفتقر اليها لسنوات خلت؛ وهنا تؤكد الوزارة على إن انتقاء وتوريد الأدوية واللقاحات يتم وفق أفضل المعايير العالمية وتخضع لسلسلة رصينة من إجراءات التقييم والرقابة الدوائية".

ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى "عدم الانجرار وراء مثل هذه المحاولات والتحري عن دقة أي معلومة مهما كان مصدرها قبل النشر خدمة لأبناء وطننا"، مؤكدةً أن "ابوابها مفتوحة أمام كل المؤسسات الإعلامية التي ترغب بالتأكد والتحقق من أي معلومة قبل النشر".