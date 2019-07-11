إثر تهديده للصحفيين.. مركز حقوقي يطالب بإحالة النائب الحمامي الى لجنة السلوك الانضباطي

أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الخميس، الأساليب "غير القانونية" التي يمارسها أعضاء مجلس النواب ضد وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الفضائية، وآخرها تهديد النائب كاظم فنجان الحمامي لمراسل قناة آسيا الفضائية محمد العواد، والصحفي محمد فريد بالمقاضاة العشائرية والقانونية، كجواب على سؤال العواد، مطالبا بإحالة الحمامي الى لجنة السلوك الانضباطي.

وقال المركز في بيان "في الوقت الذي نرفض فيه هذه الممارسات الصادرة من السلطة الأولى في البلاد، فأننا نعرب عن خشيتنا من مستقبل حرية الصحافة في ظل تلك الضغوط المستمرة المدعومة من مسؤولين متنفذين في الدولة".

وطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ"احالة النائب كاظم فنجان الحمامي إلى لجنة السلوك الانضباطي باعتباره استخدم اسلوبا مرفوضا من قبل رئاسة البرلمان"،

داعيا مراسل قناة آسيا الفضائية محمد العواد إلى تسجيل دعوى قضائية ضد الحمامي الذي خرق القانون والدستور عند تهديده لصحفي مكلف بخدمة عامة، فيما تعهد بتوفير فريق من المحامين.

وأبلغ المراسل العواد، مركز حقوق لدعم حرية التعبير انه وجه سؤالا الى النائب كاظم فنجان الحمامي حول استضافة وزيري النفط والمالية في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي، الأمر الذي أزعج الحمامي لأسباب غير معلومة وكان جوابه على السؤال بأنه "مسموما ومستفزا وغير مقبول"، وعند تدخل الصحفيين المتواجدين، واجههم النائب بصوت مرتفع ونبرة شديدة اللهجة وتكلم بألفاظ غير لائقة.

وأضاف العواد، ان "الحمامي توعدنا باصدار قائمة منع من دخول البرلمان بالاضافة الى تحذيرنا من مقاضاتنا عشائرياً وقانونياً".