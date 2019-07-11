وزير العمل يستنكر تعذيب أب لطفلته بطريقة “وحشية“ بسبب “وجبة عشاء“

استنكر وزير العمل باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، تعذيب أب لطفلته بطريقة "وحشية" في العاصمة بغداد، بسبب "وجبة عشاء".

وأعرب عبد الزمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي عن "استهجان الوزارة العمل الوحشي واللاإنساني الذي هزَّ منطقة الشعلة ببغداد صباح اليوم، بعد ان اقدم شخص يحمل صفة (اب) بتعذيبه طفلته بطريقة وحشية والسبب صادم وغير مبرر هو (عدم تناولها وجبة العشاء)".

وطالب عبد الزمان، الادعاء العام بـ "تحريك قضية ضد هذا الشخص الذي هو حاليا في قبضة القانون والذي أخفى الجريمة التي ارتكبها وتبين بعد التحقيق انه قام بتعذيب ابنته الوحيدة لأنها لم تصغ له وتتناول وجبة العشاء".

ودعا وزير العمل، نخب المجتمع الى "تكثيف جهودها للتثقيف ضد هذه الممارسات غير المسؤولة والشاذة عن مجتمعنا".

وكانت مديرية شرطة بغداد قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الخميس، 11 تموز، 2019، القبض على أب عذب ابنته بشدة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بعد الاستخبار بوجود طفلة مصابة داخل مستشفى الحكيم، وبتوجيه من قائد شرطة بغداد تم الانتقال إلى المستشفى من قبل فريق العمل المشكل من مركز شرطة شهاب التميمي وتبين ان الطفله قد تعرضت الى تعذيب شديد من قبل والدها".

وأوضح أنه "تم القبض على والد الطفلة وتدوين اقواله، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".