النزاهة تضبط سياراتٍ دون الموديل مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر

تمكَّنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة، الخميس، من ضبط سيَّاراتٍ مُتنوِّعةٍ ممنوعٍ إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.

دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل عملية الضبط، أنَّ "فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى أم قصرالشمالي، وتمكَّن من ضبط (62) سيارةً نوع (مارسيدس وتاهو ويوكن وتويوتا ورافعات شوكية) مُعدَّة للتهريب موجودة داخل حاوياتٍ حديديةٍ بحجم (40) قدماً في أحد أرصفة ميناء أم قصر الشمالي".

وأكدت أن "تلك السيارات ممنوعٌ إدخالها إلى العراق؛ كونها دون الموديل، وكانت مُعدَّةً للتهريب خلافاً لتصريح لجنة الكشف الذي أشار إلى أن الحاويات تحتوي على صناديق كارتونية تضمُّ ملابس وحقائب".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".