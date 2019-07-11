البرلمان يصوت على مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر

صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار محمد التميمي الجوية".

يذكر أن تنظيم "داعش" الارهابي أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.