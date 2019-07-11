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الحلبوسي يستقبل رئيس هيئة الاستثمار الوطنية والاخير يؤكد: الاراضي المحيطة بمطار بغداد املاك حكومية صرفة


اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على ان الاستثمار داخل حدود مطار بغداد الدولي يشمل 16 الف دونم، معتبرا اياها أملاك حكومية صرفة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي، لمناقشة موضوع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019".

واضاف المكتب، "إذ قدَّم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال اللقاء عرضا مفصلا لرئيس مجلس النواب حول منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار، الذي أكد إرسال جميع الأوليات إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بحسب توجيهه من أجل تدقيق جميع البيانات والإجراءات، ومدى انسجامها مع القوانين النافذة، وصلاحية الهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الوزراء".

وبشأن ما ورد من شكاوى بوجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام، أكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "الاستثمار يشمل 16 ألف دونم داخل حدود المطار، وهي أملاك حكومية صرفة كونها قصورا ومعسكرات أمنية سابقة، ولا يوجد فيها أي تقاطع مع أية مصلحة من مصالح المواطنين"، مشيرا إلى أن "المشروع هو فرصة استثمارية مطروحة للجميع وفق السياقات القانونية النافذة".

من جهته، أكد الحلبوسي على "دعم مجلس النواب لجهود تفعيل القطاع الخاص والهيئة الوطنية للاستثمار، بإيجاد مشاريع استثمارية حقيقية تسهم في توفير فرص العمل للعاطلين والحد من البطالة".

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