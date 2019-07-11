اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على المسؤول عن حرق دور المنتسبين للاجهزة الامنية في الكرمة.

وقالت المدرية في بيان، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ تمكنت من استدراج أحد الارهابيين إلى كمين محكم وتلقي القبض عليه في قضاء الكرمة بالانبار”.

واضافت أن “هذا الارهابي شارك بفاعلية ونشاط ملحوظ بحرق دور المنتسبين للاجهزة الامنية أبان سيطرة داعش على القضاء”.

واضافت: “كما توجد بحقه شكاوي الادعاء بالحق الشخصي في المحاكم”، مبينة أنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.