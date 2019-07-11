الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مجموعة كانت تقدم معلومات "للدواعش" في الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال مجموعة ارهابية كانت تقدم معلومات "للدواعش" في الموصل.

وقالت الاستخبارات في بيان إنه "بعملية استخبارية نوعية ودقيقة ومتابعة مستمرة للأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء ٥٠ من القبض على مجموعة ارهابية في منطقة الحاج علي التابعة لناحية القيارة بالموصل".

وأضافت أن "هذه المجموعة كانت تقدم معلومات للدواعش عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معها الامر الذي أدى الى إعدامهم فورا على أيدي تلك العصابات"، مشيرة الى ان "افراد هذه المجموعة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".