وزيرا المالية والخارجية يبحثان حصر العقارات العائدة للعراق في الخارج

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، حصر العقارات العائدة للعراق في الخارج.

وذكر مكتب وزير المالية، في بيان أن "فؤاد حسين استقبل الحكيم في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل وآليات دعم عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج من أجل تمكين بعثاتنا في الخارج من اداء مهامها على أفضل وجه".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا موازنة وزارة الخارجية والتخصيصات المالية اللازمة وتعديل ملاكات الوزارة والبعثات وكذلك حصر العقارات التي تعود للعراق في الخارج".

وتابع البيان، أن "اللقاء اسفر ايضا عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة لتذليل المشاكل التي تعترض عمل الوزارة".