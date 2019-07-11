أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الاطاحة بمسؤول الاغتيالات ومهرب قادة الدواعش في الموصل .

وقالت المديرية في بيان، إنه “بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومات والتحرك السريع نحو الهدف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة من الإطاحة بأحد الإرهابيين المهمين في الجانب الأيسر من الموصل”.

واضافت: “حيث عمل هذا الإرهابي مسؤولا لمفارز الاغتيالات التابعة لداعش الارهابي وقام بتنفيذ عدة عمليات اغتيال”.

وبينت أنه “قام بنقل المهاجرين الدواعش من الموصل إلى بغداد ديالى وصلاح الدين بعجلته الخاصة.

وشارك ايضا بفاعلية بعملية تهريب قادة داعش خارج العراق من بينهم الوالي العسكري للموصل “. واشارت الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.