القبض على اب عذّب ابنته بشدة في بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، الخميس، 11 تموز، 2019، القبض على أب عذب ابنته بشدة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بعد الاستخبار بوجود طفلة مصابة داخل مستشفى الحكيم، وبتوجيه من قائد شرطة بغداد تم الانتقال إلى المستشفى من قبل فريق العمل المشكل من مركز شرطة شهاب التميمي وتبين ان الطفله قد تعرضت الى تعذيب شديد من قبل والدها".

وأوضح أنه "تم القبض على والد الطفلة وتدوين اقواله، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".