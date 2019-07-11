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العمليات المشتركة تعلن حصيلة نتائج عملية ’’ارادة النصر’’


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، 11 تموز، 2019، حصيلة نتائج المرحلة الاولى من عملية "ارادة النصر".

وذكرت القيادة في بيان على لسان الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير  رشيد  يارالله نائب قائد العمليات المشتركة، أنه "بعد انجاز المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر التي انطلقت صباح يوم السابع من تموز ولغاية التاسع من تموز 2019، تمكنت القطعات المشتركة في العملية من تحقيق الأهداف المرسومة لها".

وبين أنه "تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية  بمساحة (270985) كم 2 وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو".

وتابع أن "القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذوا اسناداً مباشرا  لعملية ارادة النصر، تضمنت القوة الجوية (4 طلعات جوية)، طيران الجيش (37 طلعة)، طيران التحالف الدولي (77 طلعة)، وقد جرح مقاتلين اثنين خلال عملية النصر من ابطال اللواء 42 في الحشد الشعبي".

وأوضح أن "قواتنا المشتركة المسلحة بجميع تشكيلاتها والصنوف الساندة  لها في تنفيد العمليات الامنية  لتحقيق الامن وحماية مصالح المواطنين والقضاء على بقايا الارهاب".

وأعلن أن "القطعات المشاركة بالعملية (قيادة عمليات الجزيرة) المتمثلة بمقر قيادة عمليات الجزيرة وبأمرتها (مقر الفرقة السابعة ولمش 28  ومقر فرقة المشاة الالة الثامنة ولواء مشاة الالي 30 ولم قيادة عمليات الجزيرة والالوية الموجودة على الحدود لواء المشاة الثامن فق 7 ولواء المشاة 27 فق مش 7 والمشاة الالي 31 فق مش اليه 8 وكذلك لواء مغاوير قيادة قوات الحدود، وقطعات قيادة غرب الانبار (قيادة محور عمليات الانبار للحشد الشعبي والالوية  13 و 18 حشد شعبي، والعشائري المتمثلة بحشد حديثة وبروانه".

وتابع أن "قيادة عمليات صلاح الدين، من المشتركين بهذه العملية، مقر عمليات صلاح الدين، قوات الجيش المتمثلة ب( لواء 91 الفرقة 14، وقطعات الشرطة المتمثلة بفوج سوات والفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة صلاح الدين، ومقر قيادة محور عمليات صلاح الدين حشد شعبي وقطعات الحشد الشعبي، ومقر قيادة عمليات نينوى وبامرته، مقر فرقة المشاة العشرين ولواء مشاة 43 ولواء مشاة 60 ولواء المشاة 72 فق مش 15، وقيادة محور عمليات نينوى الحشد الشعبي، وسريا الدفاع الوطني، وافواج الحشد العشائري".

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