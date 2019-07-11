مصدر: قائد عمليات نينوى السابق يشكل حزباً سياسياً.. وهذه أبرز وجوهه

أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، الخميس (11 تموز 2019)، بأن قائد عمليات نينوى السابق، نجم الجبوري، شكل حزباً سياسياً جديداً.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "أبرز شخصيات الحزب الذي يترأسه الجبوري، هم الدكتور مزاحم الخياط رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الملف التنفيذي في نينوى، قبل التصويت على محافظ لها".

وأضاف، أن من بين الشخصيات ايضاً: "عبد الستار الحبو مدير بلدية الموصل السابق، وصلاح الدين ذنون مدير صحة نينوى السابق، واثنان كرد واثنان من المكون المسيحي لم يعلن عن أسمائهم بعد".

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت، مؤخرا، تغييرات في قيادة عمليات بعض المحافظات، بينها قيادة عمليات نينوى حيث احيل الجبوري على التقاعد