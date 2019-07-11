الأخبار

إجراءات لمنح ذوي شهداء سبايكر قطعة أرض أو بدلاً نقدياً وتدويل الجريمة كـ"إبادة طائفية"


تنسق هيأة الحشد الشعبي مع الجهات المختصة لحصول ذوي شهداء مجزرة سبايكر على حقوقهم المتضمنة قطعة ارض او بدلاً نقدياً، وفي الوقت عينه، تسعى لتدويل القضية كجريمة ابادة طائفية يجرمها المجتمع الدولي.

وافاد مسؤول متابعة شؤون الشهداء، في لجنة تخليد مجزرة سبايكر، التابعة لهيأة الحشد الشعبي، سمير الزبيدي، بتصريح صحفي، بان "اللجنة تنسق مع الجهات المختصة لحصول جميع ذوي شهداء مجزرة سبايكر على حقوقهم التي ضمنها لهم القانون"، مبينا ان "الامتيازات تشمل تخصيص قطع اراض بجميع المحافظات".

واردف ان "معظم الاراضي التي تخصص للشريحة المذكورة، بمناطق نائية لا تصلح للسكن، منبها على عدم وجود تخصيص لقطع الاراضي حتى الان لهذه الفئة"، مفصحا عن "اطلاق مؤسسة الشهداء خلال العام الماضي، بدلاً نقدياً يبلغ 50 مليوناً لكل شهيد مثبت لدى وزارة الدفاع، وتقدم بالفعل 300 منهم للحصول على المبلغ، بيد انه لم يحصل تخصيص مالي".

وناشد الزبيدي "الجهات المختصة، للاسراع بصرف هذه المبالغ لهم حتى لو تم ذلك على اكثر من دفعة وبما يحفظ حقوق الضحايا"، منبها في الوقت نفسه على "ضرورة تخصيص درجات وظيفية لذويهم من قبل جميع وزارات ومؤسسات الدولة".

وفيما لفت الى "اهمية ان يكون هناك قانون خاص بشهداء سبايكر لتسهيل حصولهم على مستحقاتهم"، افصح عن "مساع لتدويل قضية سبايكر كونها جريمة ابادة جماعية لاسباب  طائفية".

وأشار الى ان "80 بالمئة منهم قتلوا بسبب طائفتهم وهو ما تجرمه القوانين الدولية"، موضحا ان "الشهداء توزعوا بواقع 300 في بغداد، و400 في محافظتي ذي قار وبابل، و300 ضمن محافظات الفرات الاوسط، فضلا عن 99 ضحية في واسط، و25 في صلاح الدين الى جانب 70 ضحية في الرمادي".

ودعا مسؤول متابعة شؤون الشهداء "رئاسة الوزراء، الى التحرك من اجل الحصول على هذا الاعتراف الدولي كون الهيئة بادرت بالتنسيق مع الجهات الدولية من اجل هذه المكتسبات"، مؤكدا "وجود رغبة دولية للوقوف بجانب ذوي الضحايا والكشف عن مصير المفقودين منهم، بيد ان الامر ما زال بحاجة الى تضافر الجهود كافة كي تكون هذه الجريمة ضمن جرائم الابادة الجماعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاوقاف النيابية تنتخب اليساري رئيسا لها والطائي نائبا له
القبض على المسؤول عن حرق دور المنتسبين للاجهزة الامنية في الكرمة
الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مجموعة كانت تقدم معلومات "للدواعش" في الموصل
وزيرا المالية والخارجية يبحثان حصر العقارات العائدة للعراق في الخارج
المرور العامة توجه بأن يكون السبت دواماً رسمياً لمواقع تسجيل المركبات ومنح اجازات السوق
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية
عبد المهدي يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن الإعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي ببغداد
الاطاحة بمسؤول الاغتيالات ومهرب قادة الدواعش في الموصل
رئيس الوزراء : : العراقيون لن يهدأ لهم بال حتى القضاء على اخر جيب للارهاب
القبض على اب عذّب ابنته بشدة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك