رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على اعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، 11 تموز، 2019، على اعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن الأخير "استقبل، في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس 11-7-2019، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف، ان اللقاء "تم خلاله بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأشار الى أن اللقاء ناقش "علاقات العراق الخارجية والتأكيد على انتهاج سياسة الابتعاد عن المحاور بما يحقق المصالح الوطني العليا، واعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".