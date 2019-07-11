الأخبار

من بينها سحب الجنسية.. رئيس كتلة العصائب يوضح العقوبات القانونية بحق زائري اسرائيل


كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان فيحان، الخميس، 11 تموز، 2019، عن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق أي شخص عراقي يثبت سفره أو دعمه لاسرائيل.

وقال فيحان الذي يرأس كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق في حديث، صحفي ، إن "أي شخص يثبت سفره او دعمه لاسرائيل، ويقوم بالتصريح بذلك علنا في وسائل الاعلام، سوف يعاقب وفق القانون، ومن الممكن ان تسحب الجنسية العراقية منه".

وبين انه "لغاية الان لم يثبت ذهاب مسؤول او أي شخص آخر الى اسرائيل"، موضحاً أن "من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويقيناً القرارت الصادرة من المحاكم تطبق بحقه".

وكان الخبير القانوني طارق حرب، في وقت سابق، قال إن دعم إسرائيل قد يكون في بعض الاحيان "جريمة"، تصل عقوبتها الى الحبس لـ (10) سنوات .

وذكر حرب  إن "تصرفات اعلان التأييد لاسرائيل خارجة عن الضوابط والوطنية الأخلاقية، وقد يشكل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 210 من قانون العقوبات"، موضحا ان "نوع العقوبة يكون حسب الألفاظ والعبارات التي أطلقت وكذلك التحقق من حسن النية او سوءها".

وأشار الخبير الى، أن "عقوبة من يؤيد او يدعم إسرائيل تصل في بعض الاحيان إلى 10 سنوات من السجن".

في غضون ذلك حدد الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاثنين، (7/ 1/ 2019) عقوبة المروجين للصهيونية ومساعدتها لتحقيق اغراضها بموجب القانون العراقي.

وقال التميمي في تصريح صحافي، إن "قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة 201 بالاعدام على من يدان بالترويج للصهيونية أو تقديم أي مساعدة مادية أو معنوية لها لتحقيق أغراضها".

وأضاف، أن "الدستور ينص على ان الاسلام دين الدولة والعقيدة العامة للشعب هي تحرير فلسطين"، مؤكدا انه "يمكن تحريك الشكوى من الادعاء العام أو جهات الرقابة الأخرى".

ويؤكد قانونيون ان " العقوبات التي يتضمنها القانون العراقي بهذا الخصوص هي الاعلى قياساً ببقية الدول العربية باستثناء سوريا التي ينص قانونها على اعدام من تثبت زيارته لاسرائيل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاوقاف النيابية تنتخب اليساري رئيسا لها والطائي نائبا له
القبض على المسؤول عن حرق دور المنتسبين للاجهزة الامنية في الكرمة
الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مجموعة كانت تقدم معلومات "للدواعش" في الموصل
وزيرا المالية والخارجية يبحثان حصر العقارات العائدة للعراق في الخارج
المرور العامة توجه بأن يكون السبت دواماً رسمياً لمواقع تسجيل المركبات ومنح اجازات السوق
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية
عبد المهدي يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن الإعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي ببغداد
الاطاحة بمسؤول الاغتيالات ومهرب قادة الدواعش في الموصل
رئيس الوزراء : : العراقيون لن يهدأ لهم بال حتى القضاء على اخر جيب للارهاب
القبض على اب عذّب ابنته بشدة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك