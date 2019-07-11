النائب كاظم فنجان يتهجم على مراسل قناة تلفزيونية في البرلمان

هاجم النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم فنجان، اليوم الخميس، مراسل قناة النجباء في البرلمان العراقي.

وقال مصدر صحفي "، ان فنجان اكال السباب والشتائم للمراسل، وتوعده بعدم السماح له بدخول مبنى البرلمان.

يشار الى ان الخلاف اندلع بعد مشادة كلامية بين النائب ومراسل قناة اسيا، عقب سؤال وجهه له حول اجتماعه مع وزيري النفط والمالية، حيث حاول مراسل النجباء التدخل لانهاء الخلاف، مما ادى الى مهاجمة فنجان له.