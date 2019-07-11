النزاهة توضح تفاصيل إحباط عملية تهريب سعات إنترنيت على الحدود العراقية - السورية

كشفت هيأة النزاهة، الخميس (11 تموز 2019)، عن إحباط عملية تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بالمناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة ببيان أنه "بالتعاون مع هيأة الإعلام والاتصالات وجهات إنفاذ القانون بالمحافظة، الذي انتقل إلى ناحية ربيعة، تمكنت مفارز الهيأة، من ضبط متهم بتهريب سعات إنترنيت في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا خلافا للقانون".

وأوضحت أن "العملية أسفرت عن ضبط معدات وأجهزة الاستقبال والبث المستخدمة في عملية التهريب، فضلا عن قطع خطوط التهريب"، لافتة إلى أن "عمليات التهريب تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، فضلا عما تحدثه من سوء الخدمة المقدمة للمواطن وتهرب من المراقبة الحكومية للسعات المهربة".

وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه، إضافة إلى إصدار قرار استقدام بحق متهم آخر وفقا لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات".

وكانت الهيأة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تنفيذ عدد من عمليات الضبط أسفرت عن إحباط عمليات تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بملايين الدولارات.