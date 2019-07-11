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خلال استقباله ممثل بارزاني الشيخ همام حمودي: واثقون بحكمة عبدالمهدي في حل المشاكل مع أربيل بالحوار ونرفض استغلالها لإيجاد عداء عربي كردي


استقبل الشيخ د. همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، صباح اليوم الخميس، السيد شوان طه، ممثل السيد نيجرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان، الذي سلمه رسالة خاصة من السيد بارزاني. 

وخلال اللقاء، أكد السيد شوان طه عمق الروابط الوطنية العربية الكردية، التي جمعتهم بمصير واحد ومصالح مشتركة، واختلطت دمائهم على مسار جهادي طويل وفي معارك التحرير، مشددا على أهمية حفظ هذه العلاقة وتنميتها بما يعزز الوحدة الوطنية. 

من جانبه، أكد الشيخ حمودي، ان وجود السيد عادل عبد المهدي على رأس الحكومة، وما يتمتع به من حكمة وعقلانية في إدارة الحكومة، هو الضمانة لحفظ وحدة العراق، وتجاوز كل المسائل العالقة، وفرض سلطة القانون والدستور بعيدا عن أي مسميات. 

وأعرب الشخ حمودي عن رفضه لأي استغلال سيء لبعض الخلافات بين بغداد واربيل سواء مايتعلق ببعض مفردات قانون الموازنة او غيرها، لتمزيق البلد، وزعزعة استقراره، معربا عن ثقته بقدرة حكومة عبد المهدي على حل المشاكل بالحوار والدستور وبما يخدم مصالح كل العراقيين عربا واكراد وباختلاف اديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.

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