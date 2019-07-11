خلال استقباله وزير الثقافة الشيخ همام حمودي: بابل نصر حضاري امتداد للنصر العسكري والعراقيون فرضوا أنفسهم على العالم بارادتهم

وصف الشيخ د. همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، التصويت على ضم بابل للائحة التراث العالمي "نصر حضاري يعد امتدادا للنصر العسكري على داعش"، داعيا الحكومة إلى ادامة ذلك بدعم وزارة الثقافة، والسعي لادراج بقية المواقع الحضارية العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه الخاص الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير الثقافة، حيث ثمن الشيخ حمودي جهود وزارة الثقافة والوفد العراقي والحملات الاعلامية التي قادها العراقيون وشكلوا من خلالها رأيا عاما ضاغطا، وكذلك الدول التي ساندت العراق.

واكد حمودي، ان العراقيين بروحهم الوطنية فرضوا ارادتهم على العالم في المعركة مع داعش وفي ادراج بابل، وقبلها الاهوار، على لائحة التراث العالمي، لتصحيح الواقع الذي حاول النظام البائد تغييره وشوه صورته، مبينا ان العراق مستمر بتعزيز مكانته وصورته عالميا.

من جهته، أعرب الدكتور الحمداني عن شكره لدعم الشيخ حمودي، واستعرض معه خارطة الفعاليات والمهرجانات التي تعتزم وزارة الثقافة اقامتها على مدار السنة في مختلف المحافظات، وكذا إنجازات الوزارة في تغيير نمط الموظف إلى عنصر فاعل ومتفاعل مع القضايا الوطنية.