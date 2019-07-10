خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن تفجير كركوك

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، بيانا بشأن التفجير الذي وقع في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ان "عبوة ناسفة انفجرت داخل دراجة نارية كان يستقلها إرهابيان إثنان قرب جسر كوبان في منطقة واحد آذار بمحافظة كركوك".

واضافت ان "المعلومات اشارت الى ان الارهابيين قتلا خلال محاولتهما نقل العبوة الناسفة".

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة داخل المحافظة.