وزير الخارجيَّة يصدر توجيها لسفارة العراق في انقرة

وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، موظفي البعثة الدبلوماسية العراقية لدى انقرة بتفعيل الملفات المتوقفة بين بغداد وإسطنبول.

وذكرت الوزارة في بيان ان "الحكيم التقى موظفي البعثة الدبلوماسيّة العراقـيّة لدى أنقرة بمقرّ السفارة"، مؤكداً على "ضرورة أن تضطلع السفارة بمَهمّة تنشيط العلاقات العراقـيّة-التركيّة، وتفعيل الملفات المُتوقفة، وكلّ ما من شأنه جعل العلاقات الثنائيَّة على مشارف مرحلة جديدة".

واطلع الحكيم، بحسب البيان على "سير العمل فيها، والخدمات المُقدّمة لأبناء الجالية العراقيّة"، مشددا على أهمية "بذل المزيد من الجُهُود لتقديم الخدمات، والتسهيلات، وتذليل العقبات التي تواجههم".

ودعا الى ان "تكون السفارة البيت الحاضن للجالية العراقيّة تـُعالِج مشاكلهم، وتـُساهِم في رفع مُعاناتهم"، مشيراً إلى "العمل بروح الانسجام، والتعاون؛ خدمة للعراق الواحد".