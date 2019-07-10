جهاز المخابرات يعلن ضبط 142 جهازاً كان "داعش" يستعملها للتغطية الاعلامية

أعلن جهاز المخابرات الوطني، الأربعاء، الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم "داعش" الارهابي يستعملها للتغطية الاعلامية.

وذكر الجهاز في بيان ، ان "جهاز المخابرات الوطني تمكن، من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الارهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الاعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل‬ وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى".

وأضاف ان "استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفا وارهاباً لهم".