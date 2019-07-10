تحقيق البصرة : توقيف محامٍ بحوزته مستندات مزورة تتعلق بعقارين في المحافظة

اعلنت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، الاربعاء، عن توقيف محام لحيازته مستندات مزورة تتعلق بعقارين في المحافظة بمساحة الف وثلاثمائة دونم.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان "فريقا من محققي هيئة النزاهة وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكن من ضبط المتهم اثناء مراجعته لدائرة التسجيل العقاري في البصرة".

واضاف ان "المتهم كانت بحوزته مستندات مزورة تعود لعقارين في المحافظة تبلغ مساحتهما الفا وثلاثمائة دونم وتم ضبط كافة المستندات واتخاذ الاجراءات كافة بحقه وتصديق اقواله وفق احكام المادة (289/298) من قانون العقوبات".