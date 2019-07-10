مفتش عام الاعمار والاسكان يعلن منع هدر ١٤ مليار دينار في بلدية بابل

أعلن المفتش العام لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ماجد الصالحي، الاربعاء، عن منع هدر ١٤ مليار دينار عراقي قيمة ١٠٩ عقار في بلدية بابل.

وقال الصالحي في بيان إن "كوادرنا الرقابية في مديرية تفتيش بابل تمكنت من منع هدر مبلغ ١٤مليار دينار عراقي قيمة قطع اراضي يبلغ عددها ١٠٩ عقار لمخالفتها الضوابط والتعليمات في التخصيص والتوزيع والتي تعود ملكيتها الى بلدية بابل".

وأضاف، أن "جهود رقابية لموظفينا في مديرية تفتيش بابل, مكنها من ايقاف ١٠٩ قطعة ارض كانت معده للتوزيع بطريقة تحوم حولها شبهات فساد في الشروط العامة للضوابط والتعليمات في مديرية بلديات بابل, فضلا عن عدم تبليغ ممثلنا لحضور القرعة الخاصة وتم حضور مدير مؤسسة الشهداء بدل عنه وهذه احدى المخالفات الرقابية في الية توزيع القطع للشرائح غير المستحقة لاستملاكها".

واشار الصالحي, أن "فريق العمل المكلف بهذا الموضوع كشف عن وجود تلاعب وشبهات فساد في الية عمل اجراءات التخصيص والتوزيع من قبل لجنة التوزيع في بلدية بابل وذلك لاتباعها الطرق غير القانونية وعدم توفر عنصر العدالة في توزيع القطع على مستحقيها من أجل الحصول على مكاسب نفعية ومادية لمجمل القطع والبالغ عددها ١٠٩ عقار".

واكد الصالحي, أن "على الفور تم الغاء التخصيص والتوزيع لهذه القطع واعادة النظر بآلية التخصيص والتوزيع وفق الشروط القانونية والايعاز الى مديرية تفتيش بابل بالتدخل في العمل, واعادة ترتيب هذا الملف وفق الشروط القانونية, بطريقة عادلة تضمن حقوق المواطنين و بشكل منصف على مستحقيها وبالتعاون مع مكتب محافظ بابل".