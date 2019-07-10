رئيس الجمهورية: توفير الاحتياجات والخدمات لذوي الشهداء مهمة وطنية وانسانية

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، 10 تموز، 2019، على توفير الاحتياجات والخدمات لذوي الشهداء مهمة وطنية وإنسانية.

وذكر بيان لمكتب الرئيس الإعلامي، أن الأخير "واشار خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، رئيسة مؤسسة الشهداء السياسيين ناجحة عبد الامير الشمري، الى ان كل مايقدم للشهداء لايوازي تضحياتهم بأنفسهم واموالهم"، مبيناً ان "توفير الاحتياجات والخدمات لذويهم هي مهمة نبيلة من النواحي الوطنية والإنسانية".

وابدى صالح "استعداده الكامل لدعم المؤسسة وتمكينها من انجاز مهامها والارتقاء بعملها".

ولفت البيان الى انه "تم التباحث حول سياقات التعاون وتوحيد الجهود لخدمة عوائل الشهداء في جميع انحاء العراق بما في ذلك اقليم كردستان".

من جانبها، استعرضت ناجحة الشمري "عمل وانشطة المؤسسة، مثمنة دعم سيادة الرئيس وتوجيهاته لتذليل العقبات امام عملها".