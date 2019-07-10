وزير الداخلية يوجه باستبدال مدير مرور التاجي والكاظمية

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، باستبدال مدير موقع مرور التاجي والكاظمية وتمديد ساعات الدوام الرسمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية،اليوم الاربعاء، أنه "استمرارا باهتمام الوزير بكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم وبناء على ما تم تناقله حول الزحام الشديد في مديرية مرور التاجيات، أصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري توجيهاته لمدير المرور العام ومدير مرور الرصافة وكافة المعنيين بالتوجه الفوري الى موقع التاجيات ووضع الحلول والمعالجات السريعة".

وأضاف البيان، أن "توجيهات الوزير تضمنت "استبدال مدير الموقع في التاجي والكاظمية وارسال عدد إضافي من الضباط إلى الموقع لاستيعاب الزخم الحاصل، وإنجاز معاملات المواطنين وتمديد ساعات الدوام الرسمي إلى السابعة مساء لاستقبال الطلبات".