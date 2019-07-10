جنايات كربلاء تقضي باعدام مدان بادخال عجلة مفخخة استهدفت المحافظة

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق قانون مكافحة الارهاب بحق مدان ادخل عجلات مفخخة استهدفت المحافظة ومحافظات اخرى.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات كربلاء نظرت قضية مدان قام بادخال عجلة مفخخة استهدفت قضاء عين التمر في المحافظة نهاية عام 2015 لقاء مبالغ مالية وبالتعاون مع التنظيمات الارهابية".

ولفت الى أن "المدان كان يتعاون مع مسؤول ديوان الزكاة في تنظيم داعش الارهابي بقيامه بادخال عجلات مفخخة من محافظة الانبار لاستهداف محافظات اخرى ابرزها محافظة كربلاء لقاء مبالغ مالية "، مبيناً ان "المحكمة اصدرت قرارها القاضي باعدام المدان شنقاً حتى الموات وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب".