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مسرور بارزاني يتعهد بالعمل مع عبد المهدي لانهاء الملفات العالقة بين اربيل وبغداد


تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان الجديد، مسرور بارزاني، الاربعاء (10 تموز 2019)، بالعمل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإنهاء جميع الملفات العالقة بين اربيل وبغداد.

وذكر بارزاني خلال كلمته بعد تأديته اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان: "اتعهد بالعمل مع السيد عبد المهدي لإنهاء جميع المشاكل العالقة مع بغداد".

وأضاف:"عملنا جاهداً على تشكيل حكومة شاملة منذ أن تم ترشيحنا من قبل الحزب الديمقراطي بالمهمة في ايلول سبتمبر 2018 مع كل الاحزاب والقوى الكردية".

وتابع بارزاني :"لا يمكننا النجاح في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا الانقسامات والخلافات"، مبينا أن "إقليم كردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز "شراكة مستقرة وبناءة" مع الحكومة الاتحادية في العراق".

ولفت إلى أن "اربيل وبغداد تريد الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، فضلا عن تأمين حصة عادلة للكرد من الموازنة الاتحادية".

وفي وقت سابق صوت برلمان اقليم كردستان، الاربعاء (10 تموز 2019) على منح ثقته لحكومة جديدة للاقليم برئاسة مسرور بارزاني الجديدة باسثناء وزارة وحيدة هي الثروات الطبيعية ( النفط ) والتي ستدار بالوكالة.

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مسرور بارزاني يتعهد بالعمل مع عبد المهدي لانهاء الملفات العالقة بين اربيل وبغداد
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