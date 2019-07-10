المؤتمر الوطنيّ يعلن إنضمام نائبين لكتلته البرلمانية

أعلن حزب المؤتمر الوطني العراقي، الأربعاء، عن إنضمام نائبين لكتلته البرلمانية، مؤكدا المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة.

وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، في بيان ان "كل من (النائب حسين الفايز)، عن محافظة ذي قار و(النائب ثورة الحلفي)، عن محافظة البصرة قد إنضما إلى الكتلة البرلمانية للحزب"، مشيراً إلى أن "المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة من شأنها تمثيل تطلعات ومواقف الشارع العراقي تمثيلاً حقيقياً".

وأضاف الموسوي ان "السنة التشريعية الأولى من الدورة الإنتخابية الرابعة لمجلس النواب شهدت نجاح كتلة المؤتمر الوطنيّ في إستقطاب عدد من القوى والشخصيات النيابية التي سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح البرنامج النيابي للكتلة بشكل عام".

وبين ان "كتلة المؤتمر الوطنيّ ستشرع بإستقبال جميع المواطنين، كجزء من واجبها النيابي، من خلال مكاتب رسمية يعلن عنها قريباً، بما يقلل الفجوة بين المواطن والجهات المسؤولة".