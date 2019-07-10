الأخبار

المؤتمر الوطنيّ يعلن إنضمام نائبين لكتلته البرلمانية


أعلن حزب المؤتمر الوطني العراقي، الأربعاء، عن إنضمام نائبين لكتلته البرلمانية، مؤكدا المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة.

وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، في بيان ان "كل من (النائب حسين الفايز)، عن محافظة ذي قار و(النائب ثورة الحلفي)، عن محافظة البصرة قد إنضما إلى الكتلة البرلمانية للحزب"، مشيراً إلى أن "المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة من شأنها تمثيل تطلعات ومواقف الشارع العراقي تمثيلاً حقيقياً".

وأضاف الموسوي ان "السنة التشريعية الأولى من الدورة الإنتخابية الرابعة لمجلس النواب شهدت نجاح كتلة المؤتمر الوطنيّ في إستقطاب عدد من القوى والشخصيات النيابية التي سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح البرنامج النيابي للكتلة بشكل عام".

وبين ان "كتلة المؤتمر الوطنيّ ستشرع بإستقبال جميع المواطنين، كجزء من واجبها النيابي، من خلال مكاتب رسمية يعلن عنها قريباً، بما يقلل الفجوة بين المواطن والجهات المسؤولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جنايات كربلاء تقضي باعدام مدان بادخال عجلة مفخخة استهدفت المحافظة
مسرور بارزاني يتعهد بالعمل مع عبد المهدي لانهاء الملفات العالقة بين اربيل وبغداد
المؤتمر الوطنيّ يعلن إنضمام نائبين لكتلته البرلمانية
بالاسماء.. حكومة اقليم كردستان الحاصلة على ثقة برلمان الاقليم
نائب يعلن انسحابه من الجيل الجديد لثلاثة اسباب
برلمان كردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الاقليم الجديدة
اتهام وزير الإتصالات بمجاملة شركات تهريب سعات الانترنت بسبب تبعيتها لشخصيات سياسية
البرلمان يستدعي سفير العراق في واشنطن.. عقوبات لن تتوقف على الاقالة فقط
شرطة ذي قار: القبض على رجل وامرأة استهدفا منزل نائب في قلعة سكر
النزاهة تضبط تلاعباً في حمولة 58 شاحنة بميناء أم قصر الشمالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك