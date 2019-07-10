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بالاسماء.. حكومة اقليم كردستان الحاصلة على ثقة برلمان الاقليم


صوت برلمان اقليم كردستان، الاربعاء، على منح الثقة لحكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني.

وادناه اسماء حكومة اقليم كردستان التي منحها برلمان الاقليم الثقة:

مسرور بارزاني رئيساً ل‍مجلس وزراء إقليم كردستان.

قوباد طالباني نائباً لرئيس حكومة الاقليم.

فرنست احمد وزيرا للعدل.

شورش اسماعيل وزيرا للبيشمركة.

ربير احمد وزيرا الداخلية.

اورت شيخ جناب وزيرا للمالية.

سامان برزنجي وزيرا للصحة.

تالان حمة وزيرا للتربية.

دانا عبد الكريم وزيرا للاعمار.

ساسان عوني وزيرا للبلديات.

داود رشيد وزيرا للتخطيط.

ارام قادر وزيرا للتعليم.

محمد سعيد للوزارة الثقافة.

كويستان محمد للوزارة العمل.

عبدالله محمود وزير الشهداء.

بيكرد طالباني وزيرا للزراعة.

كمال مسلم وزيرا للتجارة.

جوهر عبد المسيح وزيرا للنقل والمواصلات.

بيشتوان صادق وزيرا للاوقاف.

كمال محمد وزيرا للكهرباء.

فيما تبقى حقيبة الثروات الطبيعية شاغرة.

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