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برلمان كردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الاقليم الجديدة


صادق برلمان اقليم كردستان ، الاربعاء 10 تموز على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الاقليم الجديدة.

وقال مصدر صحفي ان " 88 من الحاضرين لجلسة برلمان كردستان الخاصة بمنح الثقة للحكومة صوتوا لصالح تسمية مسرور بارزاني رئيساً لها".

واضاف ان " البرلمان صوت كذلك على تسمية قوباد طالباني نائباً لرئيس حكومة الاقليم بعد حصوله على 73 صوتاً من اصوات الحاضرين".

وفي وقت سابق نشرت قائمة أسماء جديدة لمرشحي مناصب حكومة بارزاني والتي من المقرر ان يصوت عليها البرلمان الكردي بجلسة اليوم.

وقال مصدر بإقليم كردستان أن "الأسماء التي سيصوت عليها البرلمان هم: شعبان جالي، مرشحا لمدير لمكتب رئيس الوزراء، أوميد صباح، لرئاسة ديوان مجلس الوزراء، سفين دزيي لمنصب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، آمانج رحيم لمنصب سكرتير مجلس الوزراء، ومحمد شكري لمنصب رئيس هيأة الاستثمار، جوتيار عادل لمنصب المتحدث باسم الحكومة، ونور الدين سعيد ويسي، لمنصب مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء".

وتابع إن "قائمة مرشحي الحزب الديمقراطي للمناصب الحكومية في الإقليم، تضمنت كلاً من (نوزاد هادي للكهرباء، نزهت حالي للداخلية، ساسان عوني للبلديات، آشتي هورامي للنفط، عبدالسلام مدني للتربية، نزار عصمت للصحة، فرست احمد للعدل، محمد شكري لرئاسة ديوان مجلس الوزراء، ريبير احمد لمستشارية الإقليم، كريم سنجاري لرئاسة ديوان الإقليم).

وأضاف: اما قائمة مرشحي الاتحاد الوطني فضمت كلا من (قوباد طالباني لمنصب نائب رئيس حكومة الإقليم، ريواس فائق لمنصب رئيس برلمان الإقليم، وشيخ جعفر شيخ مصطفى لمنصب نائب رئيس الإقليم، وشورش اسماعيل لمنصب وزير البيشمركة، وحمه حمه سعيد لمنصب وزير الثقافة، ودرباز كوسرت رسول لمنصب وزير التخطيط، وارام حمة مينا لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبيكرد طالباني لوزارة الزراعة، وخالد شواني لمنصب وزير الإقليم، وروند ملا محمود واسماعيل محمود وعثمان شواني لـ 3 هيئات في الحكومة الجديدة).

وتابع: فيما ضمت قائمة مرشحي حركة التغيير كل من (جلال جوهر لمنصب نائب رئيس حكومة الإقليم لشؤون الاصلاح، مصطفى سيد قادر، لمنصب نائب رئيس الإقليم، آوات شيخ جناب لمنصب وزير المالية، كويستان محمد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وجالاك مهندس لوزارة الاعمار والإسكان، وبرزو مجيد لوزارة التجارة)

ولفت الى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد رشح شخصية واحدة وهي عبد الله محمود لوزارة الشهداء والمؤنفلين.

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