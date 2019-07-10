البرلمان يستدعي سفير العراق في واشنطن.. عقوبات لن تتوقف على الاقالة فقط

أكد النائب، غايب العميري، الاربعاء (10 تموز 2019)، أن مجلس النواب قرر استدعاء السفير العراقي في واشنطن، فريد ياسين، وسيتخذ العقوبات بحقه بعد تصريحاته عن العلاقة مع اسرائيل.

وقال العميري في تصريح صحفي، إن "البرلمان قرر استدعاء السفير العراقي في واشنطن لمعرفة أسباب حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، وبعدها سنتخذ عقوبات بحقه قد تتضمن تنحيته من منصبه".

وأضاف، أن "تصريحات السفير العراقي في واشنطن مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تمثل الشعب العراقي أو الحكومة أو البرلمان وإنما تمثله شخصيا".

وأشار العميري إلى أن "إسرائيل دولة عدوة للشعب العراقي والعالم العربي، وتمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أبشع الجرائم، ونرفض أي خطوة لتطبيع العلاقات معها".

واثار السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين الجدل في الأوساط السياسية والشعبية إثر تصريحاته التي تحدث فيها عن العلاقة مع إسرائيل، وقال إن "هناك أسباباً موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل”، ما أثار غضباً لدى بعض الكتل السياسية".