شرطة ذي قار: القبض على رجل وامرأة استهدفا منزل نائب في قلعة سكر

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، 10 تموز، 2019، القبض على مستهدفي منزل النائب صادق السليطي بقضاء قلعة سكر في المحافظة.

وذكر اعلام قيادة الشرطة في بيان أن "مفارز الاستخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، القت القبض على كل من المتهم ( ع . ي . ص ) البالغ من العمر 50 عاماً، والمتهمة ( ح . ن . ع ) البالغة من العمر 36 عاماً من سكان قضاء قلعة سكر، لاستهدافهما منزل النائب صادق السليطي برمانة صوتية".

وتابع أن "كافة الإجراءات القانونية اتخذت بحقهما ودونت أقوالهما بالاعتراف قضائيا وتقرر توقيفهما أصوليا".

ودانت كتلة تحالف سائرون النيابية، الاثنين، 8/ 7/ 2019، استهداف منزل نائبها، صادق السليطي، فيما دعت الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل بملابسات الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، حمدالله الركابي، في بيان، أن "الكتلة النيابية لتحالف سائرون، تدين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرض له منزل النائب صادق السليطي عضو التحالف".

وأضاف الركابي، أن "تكرار الاعتداءات الارهابية على اعضاء تحالفنا يكشف بكل وضوح اهمية الدور الكبير الذي نقوم به في محاربة الفساد وكشف شبكاته".

وتابع، أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهذا العمل الجبان نؤكد استمرار تحالفنا في مشروعه الاصلاحي ومحاربة الفساد ولن تثنينا هذه المحاولات البائسة عن المضي في اكمال مشروعنا الوطني متحدين كافة الصعوبات والمخاطر التي نواجهها في طريق الإصلاح".

ودعا المتحدث الرسمي لكتلة سائرون، الجهات الأمنية إلى "فتح تحقيق عاجل لمعرفة مرتكبي هذا العمل الارهابي وكشف الجهات التي تقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".