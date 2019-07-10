النزاهة تضبط تلاعباً في حمولة 58 شاحنة بميناء أم قصر الشمالي

كشفت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن قيام ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة فيها، عبر عمليَّتين مُنفصلتين، بضبط (58) شاحنة محمَّلة بمادة المرمر وأنابيب (فايبر كلاس) وحديد مستعملة في ميناء أم قصر الشمالي.

دائرة التحقيقات بالهيأة، أوضحت في بيان ان "فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى أم قصرالشمالي، تمكن من ضبط (54) شاحنة محملة بمادة المرمر تمَّ التلاعبُ في أوزانها؛ بغية تقليل الرسم الگمرگيِّ، كما تمَّ ضبط المعاملة الخاصة بها"، مُشيرةً إلى أن "مجموع حمولة الشاحنات يصل إلى ثلاثة آلاف طنٍّ، وبعد تدقيق المعاملة الگمرگية تبيَّن أنه تمَّ دفع الرسوم عن ألف طنٍّ فقط، بناءً على شرح لجنة الكشف الگمرگي؛ ممَّا أدَّى إلى استيفاء رسم أقلّ من المُقرَّر قانوناً".

وأضافت ان "فريقاً آخر من المديرية قام بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية – إدارة منفذ ميناء أم قصر الشمالي بضبط (4) شاحنات خارج الحرم الگمرگيّ محملة بأنابيب (فايبر كلاس) وحديد مستعملة ممنوع إدخالها إلى العراق، لافتة إلى أنه تمَّت متابعة الشحنة أثناء تحميلها في إحدى الدول العربية حتى وصولها للميناء، حيث تمَّ ضبط أربعة مُتَّهمين؛ لقيامهم بإخراج الشحنة خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قضاة التحقيق المُختصِّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

تجدر الإشارة الى أن الهيأة أعلنت قبل عدَّة أيامٍ عن ضبط (25) شاحنةً مُحمَّلةً بـ(50) حاويةً من مادَّة المرمر؛ وذلك لوجود تلاعبٍ في أوزانها يصل إلى (1200) طنٍّ.