الاول من نوعه على دجلة.. جسر للمشاة بين الكريعات والكاظمية

أعلن وزير الاسكان والاعمار بنكين ريكاني، الأربعاء، 10 تموز، 2019، موافقة مجلس الوزراء على انشاء جسر للمشاة بين منطقتي الكريعات والكاظمية.

وذكر ريكاني في تغريدة على موقعه بتويتر أن "مجلس الوزراء وافق على إنشاء جسر جديد ثابت للمشاة بين الكريعات والكاظمية، وتكليف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتنفيذه".

وأضاف أنه "سيكون الأول للمشاة على نهر دجلة وبتصميم يعكس الوجه الحضاري للعاصمة بغداد مصمم من قبل المركز الوطني للاستشارات و سيتم تنفيذه من قبل شركة سعد".