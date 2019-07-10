15 قتيلا بقصف تركي في شمال العراق

ذكرت وسائل اعلامية تركية، ان طائرات حربية تركية قصفت مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت تلك الوسائل ان "طائرات حربية تركية شنت اليوم غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

واضافت ان "هذه الغارات ادت الى مقتل 15 عنصرا من الحزب واصابة عدد اخر منهم".

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.