الأخبار

التربية: اعلان نتائج الثالث متوسط قريبا جدا


ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت لصحيفة اﻟــﺼــﺒــﺎح ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻧــﺠــﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻﻏــﻠــﺐ المحافظات وﻻﻏــﻠــﺐ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ".

واﻛﺪ اﻧﻪ "ﻣﻦ المؤمل اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة"، لافتا الى انه "ﺳﻴﺘﻢ اﻋﻼﻧﻬﺎ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﻟﻴﺘﻢ اﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي وﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻮﺣــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺪارس اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ".

وتابع ان "النتائج ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺳﻮﻳﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ عليها ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣــﺪارﺳــﻬــﻢ ووﻓـــﻖ آﻟــﻴــﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋــﻼن ﻋﻨﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ"، مشيرا الى ان "ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ الماضي".

واكد ان "الـﻠــﺠــﺎن اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗــﻴــﻖ ﻣــﺎ اﺧــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادﺧــﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ المادة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ واﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ"، موضحا ان "المديرية ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋـــﺪاد اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﻨــﺠــﺎح اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد والمحافظات، وﻫــﻨــﺎك ﻧﺴﺐ ﺳﺘﻜﻮن للناجحين والراسبين ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣــﻊ ﻋـــﺪد المدارس وﻧــﺴــﺐ ﻧــﺠــﺎﺣــﻬــﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﻋﺪاد اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻواﺋﻞ والمحافظات اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ".

وبين المصدر ان "المديرية ﺗﺸﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ وﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺻﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ"، مؤكدا ان "اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻓﻲ المركز ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ".

ولفت المصدر الى ان "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻌﻤﻮم ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺒــﻼد، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ اﻻول ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت"، مضيفا ان "المركز الثاني ﺳــﻴــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻻﺧﺮى ﻋــــﺪا اﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن، حيث ﺗــﻤــﺖ ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ المركزين ﺑﺠﻤﻴﻊ المستلزمات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ راﺣﺔ الفاحصين واﻟﻠﺠﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﺒﺎردة والمولدات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ المركزين ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺼﺮا ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻳﺎم اﻟﻌﻄل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتهام وزير الإتصالات بمجاملة شركات تهريب سعات الانترنت بسبب تبعيتها لشخصيات سياسية
البرلمان يستدعي سفير العراق في واشنطن.. عقوبات لن تتوقف على الاقالة فقط
شرطة ذي قار: القبض على رجل وامرأة استهدفا منزل نائب في قلعة سكر
النزاهة تضبط تلاعباً في حمولة 58 شاحنة بميناء أم قصر الشمالي
الاول من نوعه على دجلة.. جسر للمشاة بين الكريعات والكاظمية
15 قتيلا بقصف تركي في شمال العراق
التربية: اعلان نتائج الثالث متوسط قريبا جدا
الاعلام الامني يعلن اعتقال ارهابيين ببغداد احدهما امر قاطع "ولاية الفلوجة"
رئيس الوزراء: لدينا مخاوف مما يجري بمضيق هرمز كون التوتر يؤثر على الاقتصاد العراقي
القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك