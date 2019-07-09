الاعلام الامني يعلن اعتقال ارهابيين ببغداد احدهما امر قاطع "ولاية الفلوجة"

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال ارهابيين اثنين في بغداد، مبينة ان احدهما كان يعمل بصفة امر قاطع "ولاية الفلوجة".

وقالت الخلية في بيان انه "خلال عملية استباقية، تمكنت قوة تابعة لوكالة الأستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غربي بغداد"، مبينة ان "أحدهما كان يعمل بصفة امر قاطع في مايسمى ولاية الفلوجة".

واضافت انه "بدلالة هذا الارهابي تم العثور على وكر بداخله عبوتين من مادة نترات الامونيا"، مبينة ان "العملية نفذت بعد نصب كمين محكم من قبل مفارز استخبارات بغداد وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض".