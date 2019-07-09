رئيس الوزراء: لدينا مخاوف مما يجري بمضيق هرمز كون التوتر يؤثر على الاقتصاد العراقي

اكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان العراق لديه مخاوف مما يجري بمضيق هرمز كونه يؤثر على الاقتصاد العراقي.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، انه "لدينا مخاوف مما يجري بمضيق هرمز كون التوتر يؤثر على الاقتصاد العراقي".

الى ذلك، اضاف عبد المهدي إن الحكومة قررت تصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.

وبين إن "العراق فقد منافذ تصدير النفط، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير"، وأشار عبد المهدي إلى أن "مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات".

وقال إن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في وقت سابق من، الثلاثاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية قرب جبل طارق، الأسبوع الماضي، لن يبقى دون رد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الذي اعتبر أن حادثة احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق تم من قبل بريطانيا.

واعتبر باقري أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وعملية احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.