القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ، إن "مفارز مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تلقي القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية مسدسين من أحدى المنازل غربي العاصمة بغداد".

وأضاف معن، أن "هذه العملية بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وتتبع كامرات المراقبة، وقد تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية"