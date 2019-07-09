الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة


وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 9 تموز 2019 برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي"، مبينا ان "المجلس اقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني، ومشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية" .

واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، وتمت الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة، كما وافق المجلس على إستثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية" .

واوضح المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء، فيما شهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها".

ولفت المكتب، الى ان "المجلس وافق على الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء: لدينا مخاوف مما يجري بمضيق هرمز كون التوتر يؤثر على الاقتصاد العراقي
القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي بغداد
مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية تمشيط وتطهير في ديالى
رئيس الوزراء: الأسبوع القادم سنعلن أسماء المدراء العامين المحالين الى القضاء
إندلاع حريق كبير في محال تجارية بمنطقة الرسالة جنوب غربي بغداد
بتواطؤ موظفين في وزارة الإتصالات.. الكشف عن مافيات متخصصة بتهريب سعات الأنترنت
سوات تعتقل رئيس المحققين في محكمة الرمادي اثناء حضوره مجلس عزاء والدته
الدفاع تعلن افتتاح مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات
العثور على جثة شيخ عشيرة قضى ذبحا داخل منزله جنوبي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك