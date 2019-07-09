الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية تمشيط وتطهير في ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية تمشيط وتطهير في منطقة حلوان، باسناد الجيش العراقي.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان للحشد إن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والفرقة الخامسة في الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية تمشيط وتطهير في منطقة حلوان بديالى".

وأضاف الموسوي، أن "دور الحشد في العملية كان تطويق نهر ديالى فيما قامت قوات الجيش بتطهير الجهة الأخرى"، مؤكدا "إمكانية قوات الحشد الشعبي على تطهير الزور وفتح الطرق للحد من نشاط داعش بعمليات نوعية".