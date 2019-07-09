سوات تعتقل رئيس المحققين في محكمة الرمادي اثناء حضوره مجلس عزاء والدته

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، باعتقال رئيس المحققين في محكمة الرمادي من قبل قوات "سوات" اثناء حضوره مجلس عزاء والدته.

وقال المصدر إن "قوة من سوات نفذت مساء اليوم، عملية تمكنت خلالها من اعتقال رئيس المحققين في محكمة الرمادي مامون ناجي الحياني، اثناء حضوره مجلس عزاء والدته المقام في جامع هميم بحي الجمعية وسط مدينة الرمادي".

وأضاف، أن "أسباب الاعتقال غير معروفة"، مشيرا الى ان العملية "تمت بأمر قضائي".