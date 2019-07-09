الدفاع تعلن افتتاح مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، افتتاح مراكز لاستقبال المنتسبين المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة "وزارة الدفاع تفتح مراكز الاستقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات، وسيتم نشر أسماء المراكز على موقع الوزارة الرسمي".

وكان السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية.