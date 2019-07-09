مجلس كربلاء يصوت على إلغاء عقد الشراكة الخاص بالجباية الالكترونية

صوت مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، على إلغاء عقد الشراكة الخاص بالجباية الالكترونية، فيما صوت على تشكيل لجنة لتقييم عمل الدوائر كافة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة في بيان إن "مجلس كربلاء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس علي عبد المالكي لهذا اليوم الثلاثاء ٩ / ٧/ ٢٠١٩ بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب الاول للمحافظ جاسم الفتلاوي".

من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي وفقا للبيان، ان "مجلس المحافظة صوت على عدد من القرارات وكان أهمها الزام دوائر المحافظة بتنفيذ قرار مجلس الوزاراء والخاص بتحويل الإجراء اليومين الى عقود وتثبيت اصحاب العقود خلال مدة اقصاها 15 يوم وعلى لجان مجلس المحافظة متابعة هذا القرار، والتصويت على إكساء الشارع الثاني المؤدي لملعب كربلاء قبل بدأ بطولة غرب اسيا والتي تعد أولى البطولات الدولية التي تستضيفها المحافظة".

واضاف "كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس المحافظة وعضوية عدد من الأعضاء لتقييم عمل الدوائر كافة، كما صوت على خطة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2019 وإعطاء اولوية لقطاع الصحة والتربية والكهرباء والامن"، لافتا الى ان "المجلس صوت المجلس على إلغاء عقد الشراكة الخاص بالجباية الالكترونية لوجود شبهات فساد".