القبض على امرأة تروج عملة نقدية مزورة وسط الناصرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إلقاء القبض على امرأة تروج عملة نقدة "مزورة" وسط الناصرية.

وقال معن في بيان ، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة، ألقت خلية استخبارات فوج المهمات الخاصة بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة القبض على متهمة بحوزتها عملة مزورة، بالجرم المشهود".

وأضاف معن: "ضُبط بحوزتها 900 ألف دينار عراقي فئة 25 و50 ألف بعد محاولتها التعامل مع أحد أصحاب محال بيع الذهب ب‍شارع الحبوبي وسط مدينة الناصرية، حيث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمة أصولياً".