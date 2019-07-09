وزير الداخلية يؤكد على تطويق جرائم المخدرات باعتماد خطط علمية جديدة

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، على ضرورة تطويق جرائم المخدرات باعتماد خطط علمية جديدة وإلقاء القبض على المتاجرين.

وذكر مكتب الياسري في بيان، ان "وزير الداخلية زار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقد اجتماعاً بحضور مستشار الوزير ومدراء المخدرات ومكافحة الاجرام وشرطة بغداد والعلاقات والاعلام والكمارك".

وشدد الياسري خلال الاجتماع، على "أهمية تصعيد جهود مكافحة آفة المخدرات الخطيرة على المجتمع والاتجاه بإلقاء القبض على المتاجرين والذين يدخلون هذه السموم إلى البلد وتفعيل الخطط الأمنية الخاصة بذلك".

وأشار إلى "ضرورة تكثيف حملات التوعية الإعلامية والتوعوية والتثقيفية لإنقاذ وإصلاح من وقعوا في الخطأ لان هدفنا هو الإصلاح والتقويم".