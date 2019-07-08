قيادي بالحشد يعلن مقتل "والي الجزيرة" لدى "داعش" الارهابي في الانبار

اعلن القيادي في الحشد الشعبي قطري السمرمد، الاثنين، مقتل ما يسمى والي الجزيرة في تنظيم "داعش" الارهابي بمحافظة الانبار.

وقال السمرمد في حديث صحفي، إن "مقاتلي عمليات الجزيرة وابناء العشائر والحشد الشعبي تمكنوا، اليوم، وضمن عمليات ارادة النصر من قتل والي الجزيرة في داعش الارهابي حامد عبد محل ضمن قاطع عمليات الجزيرة" .

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد (7 تموز 2019) انطلاق عملية "ارادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة ان العملية تمتد الى الحدود الدولية مع سوريا.